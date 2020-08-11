Окружной админсуд вернул прокурорам подозрения против Вовка и Ко

ОАСК вернул в Офис генерального прокурора подозрение против Вовка. Фото: 24 канал

Окружной административный суд Киева вернул прокурорам подозрения, врученные председателю суда Павлу Вовку и четырем его коллегам. В ОАСК утверждают, что документы вручили ненадлежащим образом - их якобы оставили на стуле вместо того, чтобы вручить лично.

"В случае временного отсутствия лица по месту жительства повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, которое с ним проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту его работы. В то же время действующее законодательство ни в одном нормативно-правовом акте не содержит определения понятия "администрации по месту работы", - отметили в сообщении на сайте ОАСК

В ОАСК также отметили, что в указанных документах, которые суд вернул в Офис генерального прокурора, не было указано сведений о дате, месте, времени, способе, а также данных лиц, кому именно должны были осуществить уведомление о подозрении, не говоря о дальнейшем разъяснении прав подозреваемых.

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Председателю ОАСК Павлу Вовку и еще четырем людям НАБУ сообщило о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основаны на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году. В здании суда в тот же день провели обыски.