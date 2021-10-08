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Окружение Зеленского не имело легальных доходов, чтобы купить недвижимость в Лондоне - расследование

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Окружение Зеленского не имело легальных доходов, чтобы купить недвижимость в Лондоне - расследование
Журналисты выяснили, что компании, связанные с президентом Владимиром Зеленским, в 2010-х годах покупали дорогую недвижимость, хотя практически не имели доходов

За время работы с каналом олигарха Игоря Коломойского у фирм окружения президента Владимира Зеленского появилась ценная недвижимость в центре Лондона, хотя официально в эти годы компании приносили минимальные доходы, либо вообще были убыточными.

Об этом сообщили журналисты "Слидства.Инфо".

Документы из самой масштабной утечки Pandora Papers позволили установить, что компании "кварталовцев" имеют в собственности три квартиры в центре столицы Великобритании. Речь идет о фирмах первого помощника президента Зеленского, Сергея Шефира, и совладельца "Квартала 95" Андрея Яковлева.

Ценная недвижимость обошлась бывшим партнерам президента в $ 7,5 млн. При этом в 2012 году компании "Квартала 95" не имели больших прибылей, поэтому и налогов за тот год уплатили всего $43 тыс.

В 2013-2015 годах компании Зеленского вообще были убыточными, и с каждым годом сумма их убытков росла. Поэтому большинство компаний группы Зеленского и партнеров в это время либо не платили налог на прибыль вообще, или платили минимальные суммы. Таким образом, "Квартал" в эти годы тратил больше, чем зарабатывал.

Как известно, 3 октября ICIJ опубликовал "досье Пандоры" (Pandora Рapers) о возможной причастности мировых лидеров в оффшорных схемах. Доклад раскрыл оффшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. В досье задействованы репортажи более 600 журналистов со 117 стран.

В расследовании говорится, что президент Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам $ 40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Кроме того, из расследования стало известно, кто из украинских политиков имеет недвижимость в Лондоне на миллионы долларов.

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08
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