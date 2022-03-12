Оккупанты перевозят вооружение под флагом Красного креста

Российские оккупанты вывешивают на военную технику флаги гуманитарной организации Красного креста.

Передвижение бронетехники российской армии под такими флагами зафиксировали журналисты пропагандистского российского издания "Комсомольская правда", передает Telegram-канал "Оперативный ВСУ"

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"Пропагандисты орды так тупы, что сами сливают в открытые источники факты преступлений их "чудо-армии". На этот раз отличился так называемый "военный корреспондент", который давно перестал быть журналистом, - Александр Коц из "Комсомольской правды".

Удивительно, но он, сам того не подозревая, открыл в своем свежем "репортаже" важную правду: под знаком Красного креста перемещаются бронеавтомобили орды с недопустимым транспортом с подобным обозначением вооружением", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/operativnoZSU

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.