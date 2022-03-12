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суббота, 12 марта 2022 03:59

Оккупанты перевозят вооружение под флагом Красного креста
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Российские оккупанты вывешивают на военную технику флаги гуманитарной организации Красного креста.

Передвижение бронетехники российской армии под такими флагами зафиксировали журналисты пропагандистского российского издания "Комсомольская правда", передает Telegram-канал "Оперативный ВСУ"

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"Пропагандисты орды так тупы, что сами сливают в открытые источники факты преступлений их "чудо-армии". На этот раз отличился так называемый "военный корреспондент", который давно перестал быть журналистом, - Александр Коц из "Комсомольской правды".

Удивительно, но он, сам того не подозревая, открыл в своем свежем "репортаже" важную правду: под знаком Красного креста перемещаются бронеавтомобили орды с недопустимым транспортом с подобным обозначением вооружением", - говорится в сообщении.

Фото опубликовали в одном из российских изданий
Фото: t.me/operativnoZSU
Фото опубликовали в одном из российских изданий
Фото опубликовали в одном из российских изданий

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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