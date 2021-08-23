Офисы "Крымской платформы" будут не только в Украине - Зеленский

По словам главы государства, декларацию по результатам учредительного саммита Крымской платформы должны подписать 45 стран. Фото: ОП

Представительства Крымской платформы, которые будут работать для деоккупации Автономной Республики Крым, будут действовать не только в Украине, но и в ряде других государств. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт президента.

"Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты - там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма", - сказал украинский лидер.

По словам главы государства, декларацию по результатам учредительного саммита Крымской платформы должны подписать 45 стран, однако, отметил он, документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации.

"Уверен на сто процентов, будут присоединяться", - сказал Зеленский и добавил, что есть страны, которые не могут поддержать эту платформу по разным причинам, политическим или экономическим, в том числе и из-за давления России.

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23 августа "Крымская платформа". Это дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.