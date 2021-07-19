Офис президента рассматривает несколько кандидатов на замену Кличко - СМИ

В ОП думают над увольнением Кличко с поста главы КГГА. Фото: Facebook

В Офисе президента не оставили идею увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА.

В настоящий момент, как сообщили "Стране" источники на Банковой, рассматриваются три кандидатуры.

1. Первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба (Кличко в своё время говорил, что его рекомендовал Ермак).

2. Юрий Голик - один из главных координаторов и пиарщиков проекта "Большая стройка".

3. Представитель Кабмина в Раде нардеп Елена Шуляк, которая в прошлом была не чужда строительному бизнесу.

В тоже время, по словам источника в Офисе президента, окончательное решение об увольнении Кличко с КГГА и о том, когда это произойдёт не принято, хотя вероятность высокая.

"Но есть юридические моменты - имеет ли право президент разделять должности городского головы и главы КГГА. Хотя юристы на Банковой склоняются к мысли, что имеет право. Второй момент - кандидаты. Если ставить человека на должность главы КГГА, то должен быть какой-то мощный кадр, который полностью обнулит Кличко, который останется мэром. Но есть сомнения, что с этой задачей справятся кандидаты, которые сейчас рассматриваются", - говорит источник.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский заявил, что не доволен работой мэра Киева Виталия Кличко, но намерений снять его с должности главы КГГА глава государства не озвучил.