Офис президента озвучил план борьбы с коррупцией

Стратегия должна четко фокусироваться на конкретных коррупционных темам. Фото: https://www.president.gov.ua

Новая Антикоррупционная стратегия должна быть направлена ​​на максимальный перевод услуг в онлайн и охватывать направления с крупнейшими коррупционными рисками.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка сказал на конференции Центра политико-правовых реформ в Киеве.

"Необходимо предусмотреть в стратегии фокус на диджитализации работы власти. Инициатива Зеленского "Государство в смартфоне" предусматривает перевод максимального количества услуг в онлайн, ведь с проявлениями коррупции можно бороться именно цифровыми технологиями. Во-вторых, важно, чтобы стратегия была максимально сжатой и четкой и фокусировалась на конкретных коррупционных темах: государственные банки, энергетика, добывающая отрасль, оборонная сфера", - отметил Рябошапка.

"Стратегия нужна. Но она не может быть формальной и для галочки - она ​​должна быть отражением реального политического видения тех политиков и держаорганив, которые имеют мандат на ее выполнение", - отметила председательница Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине Эка Ткешелашвили.

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Руководитель департамента разработки законодательства и развития политик программы "USAID_ВзаємоДія" Роберт Сиверс предложил сосредоточиться на трех аспектах:

- лаконичность стратегии (показать общую логику движения реформы)

- учет важности отдельных антикоррупционных программ органов государственной власти

- важность коммуникации для воспитания нулевой толерантности к коррупции, которая должна стать магистральным направлением в различных сферах, а не дополнительной мерой.

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка может возглавить Генпрокуратуру. На просьбу журналистов прокомментировать эту информацию Рябошапка ответил: "Время покажет".