Офис генпрокурора перепутал Порошенко с Зеленским

Офис генерального прокурора, возглавляемый Ириной Венедиктовой, перепутал в тексте подозрения Петра Порошенко с действующим президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет ZN.UA.

"Так, 3.11.2021 президентом Украины Порошенко П.А. было созвано заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)", - говорится в тексте документа.

В тот момент президентом уже был Зеленский.

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17 декабря у Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто. В Facebook Порошенко сообщает, что находится в Турции. 20 декабря нардепу объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии Порошенко "ЕС" дело назвали "фарсом".