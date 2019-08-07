Официально опубликовали список новых депутатов Рады

После публикации в газете нардепы уволиться с работы, которая несовместима с депутатским мандатом. ФОТО: Reuters

Газета парламента "Голос Украины" опубликовала список депутатов Верховной Рады 9-го созыва.

Это является официальным объявлением результатов выборов.

В перечне на шести печатных страницах депутаты расположены в алфавитном порядке, с короткой биографией, информацией о способе избрания (по списку или одномандатному округу) и принадлежность к партии. Выпуск датирован 7 августа.

Согласно п.2 ст. 100 закона "О выборах народных депутатов Украины", после публикации в газете нардепы должны уволиться с работы, которая несовместима с депутатским мандатом.

Внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля. В Верховную Раду попали 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос". Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.