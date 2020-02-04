Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования

Депутат считает, что лучше дофинансировать ленты, которые окупятся в прокате. Например кино студии "95 квартал". Фото: Facebook.

Евгений Брагар, депутат от "Слуги народа" заявил, что патриотическое кино не стоит финансировать, так как оно не окупается.

Он привел в пример фильмы, которые "нормально финансировались и вернули расходы". И это, например, фильмы студии "95 квартал".

"Государственная поддержка и так предоставляется при участии Госкино. Вопрос о ее эффективности очень сомнительна. Над этим надо очень интенсивно работать. Я очень сомневаюсь в необходимости такого большого финансирования", - заявил Брагарь в эфире телеканала "Рада".

Согласно его данным, в 2018-м окупили затраты на съемки благодаря кассовым сборам "Свингеры", "Дзидзьо. Первый раз", "Бешеные свадьба" (10% финансирования), а также "Я, ты, он, она" студии " квартала 95 ", который" получил нормальное финансирование ", и мультипликационный фильм" Зачарованная принцесса ".

"Но успех этого мультика стал возможным не благодаря сборам в Украине, а в первую очередь за счет сборов в Китае", - сказал нардеп.

Патриотическое кино вообще, по мнению Баграра, не стоит финансирования. Прибыли не будет.

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На вопрос стоит ли финансировать такие фильмы как "Донбасс" и "Киборги", он заявил, что киноиндустрия - это бизнес.

"Эти фильмы, несмотря на то, что получили достаточно мощное государственное финансирование, они не вышли в плюс. А киноиндустрия - как и любой бизнес - там главная стратегия в том, чтобы сделать коммерчески привлекательный продукт", - сказал "Слуга народа" .

Также Брагар добавил, что дофинансировать нужно не более, чем 1-2 фильма в год.

"Я давал бы деньги только тем жанрам, которые в перспективе могут окупиться. Патриотический жанр ... Большинство украинцев не ходит на это в кинотеатр, поэтому, если и снимать такие фильмы, то делать не 5 лент в год, а одну-две ленты в год . А больше сконцентрироваться на тех жанрах, которым действительно нужно государственное финансирование ", - резюмировал он.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар заявил, что обратится в полицию с заявлением на волонтеров, попросивших водителя маршрутки Луцк - Киев выключить российский сериал. Об этом нардеп написал в Facebook.