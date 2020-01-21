Одиозного судью Вовка оправдали

Вовк в прошлом связан с Портновым.

Вышгородский районный суд Киевской области признал невиновным и оправдал судью Печерского райсуда города Киева Сергея Вовка, которого обвиняли в вынесении заведомо неправосудного решения.

Приговор от 15 января находится в Едином реестре судебных решений, пишет "Українська правда"

Вовка обвиняли в незаконном лишении квартиры и автомобиля жительницы Киева.

В октябре 2014 года на мобильный телефон потерпевшей пришло сообщение от знакомой, что владельцем указанной квартиры и автомобиля "Порше Кайен Турбо" стал другой гражданин на основании решения Печерского районного суда.

После этого она обратилась к юристам для подготовки заявления об отмене такого решения суда. Аргументировала это тем, что никакие повестки и сообщения ей не приходили.

В апелляционной инстанции человек, который оформил на себя квартиру и авто, от иска отказался и производство по делу закрыли.

Предметом производства касательно Вовка было как раз его решение от 2014 года.

Приговор могут обжаловать в течение 30 суток с момента его провозглашения.

В прокуратуре Киева готовят апелляцию на это решение.

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Судья Сергей Вовк известен неоднозначной репутацией. Он возглавлял коллегию, которая отправила в тюрьму Юрия Луценко. Он позволил эксзаместителю главы Администрации Януковича Андрею Портнову взыскать с государства 7 млн ​​грн за якобы ущерб репутации. В 2011 году именно Портнов, будучи членом Высшего совета юстиции, проверял прошение об освобождении Вовка и пришел к выводу, что жалоба на судью безосновательна. После Революции Достоинства Вовку объявили подозрение в принятии заведомо неправосудного решения, которым он заочно забрал у гражданки автомобиль и квартиру. Судью несколько раз отстраняли от должности. Но к работе он все равно возвращался.