Один из новоизбранных депутатов зарегистрировался в ЦИК незаконно - опубликовали доказательства

Максим Зуев был зарегистрирован на участие в выборах незаконно. Фото: Ракурс

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", победитель по мажоритарному округу 207 в Черниговской области Максим Зуев, был зарегистрирован в ЦВК незаконно.

Оппоненты по округу доказуют, что Зуев нарушил условие о необходимости непрерывного 5-летнего проживания в Украине, сообщает "Апостроф".

Журналисты получили данные пограничной службы, по которых видно, что в 2016 году Зуев в течении 237 дней отсутствовал на территории Украины. Это является нарушением пункта 1 статьи 9 закона Украины "О выборах народных депутатов". Таким образом, 2016 может быть зачислен в необходимый 5-летний стаж пребывания на территории Украины, и ЦИК не имела права допускать его на выборы.

Анатолий Евлахов, который также баллотировался по 207 округу, уже обратился в Центральную избирательную комиссию с требованием отменить регистрацию Зуева кандидатом в народные депутаты.

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На 207 округе Зуев победил самовыдвиженца Игоря Рыбакова. Разрыв между главными кандидатами на кресло в Верховной Раде составил не более 1,5%.

В соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины", как только подобная информация поступает в ЦИК, комиссия обязана отменить регистрацию кандидата. Именно так было с Анатолием Шарием и Андреем Клюевым. Снять кандидата с регистрации можно до официального объявления результатов выборов.

Издание Znaj.ua опубликовало документы, подтверждающие незаконность регистрации Зуева и просьбу о снятии его с выборов.











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