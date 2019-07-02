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вторник, 02 июля 2019 11:26

Очередной кандидат от "Слуги народа" попал в скандал

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Очередной кандидат от партии "Слуга народа" попал в скандал. Предприниматель Андрей Холодов, что идет по списку под №22, не проживает длительное время на территории Украины. О нарушении сообщил журналист и адвокат Алексей Шевчук.

Автор: Багнет
  Андрей Холодов идет по списку "Слуги народа" под №22
Андрей Холодов идет по списку "Слуги народа" под №22

По закону баллотироваться имеют право граждане, постоянно проживающие на территории страны. Шевчук обратился в Государственную пограничную службу с просьбой разъяснить, находился ли Холодов за рубежом более 180 дней за год или дольше трех месяцев подряд. Чиновники на запрос пока не отвечают.

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Согласно информации журналиста, Холодов проживает в одном из элитных районов австрийской Вены. По данным местной Торгово-промышленной палаты, на его жену в этом городе зарегистрирована компания Solomia Trading GmbH. Она расположена недалеко от Дома музыки в Вене в одном из дорогих районов.

Также СМИ связывают бизнес Холодова с партнерами кума президента РФ Виктора Медведчука и его женой. Холодова окрестили "королем табачных киосков". Его бизнес-партнер Леся Васильченко является владелицей ООО "Табак Индастриал ЛТД". Вместе с Катериной Шаховской они являются владельцами ООО "Апартмент Билдинг ЛТД".

По данным журналистов, член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон" в 2012 году.

Партия "Слуга народа" проверяет информацию о российском гражданстве Михаила Соколова, который баллотируется в Верховную Раду под 99 номером списка партии.

Обозреватель
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