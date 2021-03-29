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вторник, 30 марта 2021 00:01

Обжаловали решение об оправдании нацгвардейца Маркива

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Обжаловали решение об оправдании нацгвардейца Маркива
Дело Маркива обжаловали. Фото: Укринформ

Сторона обвинения по делу нацгвардейца Виталия Маркива подала кассационную жалобу на решение суда, который признал его непричастным к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли.

"Да, конечно, подали кассационную жалобу", - сообщает "Суспильне" со ссылкой на жену Маркива Диану.

Никакие другие обстоятельства, связанные с обжалованием приговора суда, пока не известны.

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Украинский военный Виталий Маркив три года находился под стражей в Италии по обвинению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году в зоне боевых действий на востоке Украины. 3 ноября 2020 года Апелляционный суд снял все обвинения с Маркива. 4 ноября он вернулся в Украину.

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