Обыски на Закарпатье: Венгрия пожаловалась в НАТО

Сиярто также призвал министров иностранных дел стран НАТО не оказывать давления на Венгрию. Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проинформировал коллег в НАТО об обысках у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье и призвал проявить солидарность с Будапештом.

Последние обыски свидетельствуют, что запугивание венгров и разжигание ненависти находится на уровне политики центрального правительства, заявил Сийярто в Facebook.

"Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО", - сказал венгерский министр.

Сийярто также призвал министров иностранных дел стран НАТО не оказывать давления на Венгрию, чтобы та отказалась от вето на проведение заседаний Совета Украина-НАТО на министерском уровне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД Венгрии требует миссию ОБСЕ на Закарпатье

Служба безопасности Украины провела в Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Министры иностранных дел Европейского Союза встретятся в Брюсселе в следующий понедельник.