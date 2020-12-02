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среда, 02 декабря 2020 10:48

Обыски на Закарпатье: Венгрия пожаловалась в НАТО

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Обыски на Закарпатье: Венгрия пожаловалась в НАТО
Сиярто также призвал министров иностранных дел стран НАТО не оказывать давления на Венгрию. Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проинформировал коллег в НАТО об обысках у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье и призвал проявить солидарность с Будапештом.

Последние обыски свидетельствуют, что запугивание венгров и разжигание ненависти находится на уровне политики центрального правительства, заявил Сийярто в Facebook.

"Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО", - сказал венгерский министр.

Сийярто также призвал министров иностранных дел стран НАТО не оказывать давления на Венгрию, чтобы та отказалась от вето на проведение заседаний Совета Украина-НАТО на министерском уровне.

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Служба безопасности Украины провела в Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.

Министры иностранных дел Европейского Союза встретятся в Брюсселе в следующий понедельник.

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02
декабря

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