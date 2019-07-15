Обвиняемый в госизмене Вышинский сегодня может выйти на свободу

Сегодня Подольский районный суд Киева рассмотрит дело журналиста. Фото: ТСН

Руководителя портала РИА "Новости Украины" Кирилла Вышинского в понедельник могут выпустить из заключения, считает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу", - написала она в Facebook.

По мнению Сарган, это возможно благодаря решению Конституционного суда и "маленькой записочке", которую передали в руки президенту.

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"Кирилл Вышинский важен для Путина. Он значит для Путина больше всех украинских пленных. Именно поэтому одного лишь Вышинского можно было бы обменять на 24 военнопленных украинских моряков (почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, ни даже решение суда ООН немедленно выпустить украинцев на свободу проигнорировано Путиным)", - добавила она.

В понедельник Подольский районный суд Киева рассмотрит дело журналиста. Чтобы поддержать его, в Украину приехала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Кирилл Вышинский - бывший журналист, руководитель пропагандистской российского ресурса "РИА Новости-Украина". В 2014-м участвовал в ложном освещение аннексии Крыма и сотрудничал с оккупантами и российскими захватчиками. В начале войны на Донбассе сотрудничал с боевиками группировки ЛНР и ДНР. Имеет российское гражданство и государственные награды страны-агрессора. СБУ подозревает его в "создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины" и "государственной измене".