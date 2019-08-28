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среда, 28 августа 2019 12:02

Обвиняемого в госизмене Вышинского выпустили из-под стражи

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Обвиняемого в госизмене Вышинского выпустили из-под стражи
Под стражей он находился 1 год и три месяца. ФОТО: УНИАН

Главреду "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Таким образом суд удовлетворил апелляцию на продлении меры пресечения, сообщает "Громадское". Если бы суд не удовлетворил апелляцию, журналист находился бы под стражей до 19 сентября.

Вышинского сразу же освободили из-под стражи, где он находился 1 год и 3 месяца.

Заседание по апелляции защиты журналиста на продлении меры пресечения переносили несколько раз.

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По версии следствия, Вышинский 2014-го участвовал в ложном освещении аннексии Крыма и сотрудничал с оккупантами и российскими захватчиками. В начале войны на Донбассе сотрудничал с боевиками группировки ЛНР и ДНР. Имеет российское гражданство и государственные награды страны-агрессора. СБУ подозревает его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и государственной измене.

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Дата
28
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