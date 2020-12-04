Общины Донетчины получат 2,7 млрд грн образовательной субвенции

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 639
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 918
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1206
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1494
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 252
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 756
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5202
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
5
8
5
6
7
&quot;Львовщина показала пример объединения&quot;: 5 партий подписали меморандум
"Львовщина показала пример объединения": 5 партий подписали меморандум
&quot;За пять лет Львовщину не узнаете!&quot;: председателя облсовета выбрали со скандалом
"За пять лет Львовщину не узнаете!": председателя облсовета выбрали со скандалом
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
Кличко принял присягу мэра Киева
Кличко принял присягу мэра Киева
Возле здания Зеленского установят каток
Возле здания Зеленского установят каток
Видео
Все видео
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Кравчук назвал Лукашенко злом
Кравчук назвал Лукашенко злом
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 639
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
1 Просмотров: 918
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 756
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 306
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 180
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
пятница, 04 декабря 2020 20:35

Общины Донетчины получат 2,7 млрд грн образовательной субвенции

  Комментировать

Наибольшие суммы образовательной субвенции получат бюджеты крупных городов, сообщил советник по вопросам муниципальных финансов и управления Донецкого регионального офиса Программы ULEAD с Европой Сергей Ивахнин.

Мариуполь получит 646,2 млн грн, Краматорск - 305,5 млн грн, Славянск - 195,7 млн грн, и тому подобное.

Наименьшие суммы образовательной субвенции получают малые общины: Андреевская - 8 млн грн, Шахивская - 8,5 млн грн, Удачненская 9,6 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В проект госбюджета заложили в 6 раз меньше средств на вакцинацию, чем нужно

"Размер для каждой общины напрямую зависит от количества учеников в школах. Образовательная субвенция направляется на оплату труда педагогов в школах, спецшколах, специализированных учебных заведениях, детских домах, инклюзивного-ресурсных центрах, учреждениях профтехобразования, где оказывают полное среднее образование и т.д.

Остатки средств по образовательной субвенции на конец бюджетного периода хранятся на счетах местных бюджетов. Их можно использовать в следующем году на обновление материально-технической базы учебных заведений", - подытожил Ивахнин.

 

В Госбюджете-2021 больше всего планируют увеличить расходы на депутатские нужды, инфраструктуру, культуру, медицину, спорт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Общины Донетчины получат 2,7 млрд грн образовательной субвенции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 22446
&quot;Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры&quot;
"Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры" Просмотров: 13536
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 9036
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 8928
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
4
 Просмотров: 5931
Политика
Зеленский раскритиковал украинские СМИ
Зеленский раскритиковал украинские СМИ
ЕСПЧ подтвердил объединения трех дел против РФ
ЕСПЧ подтвердил объединения трех дел против РФ Просмотров: 162
Зеленский подписал закон для завершения реформы децентрализации
Зеленский подписал закон для завершения реформы децентрализации Просмотров: 243
Назвали самых больших нардепов-прогульщиков осени
Назвали самых больших нардепов-прогульщиков осени Просмотров: 225
Тотального карантина не будет - Зеленский
Тотального карантина не будет - Зеленский Просмотров: 603
Больше всего комментируют
13
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
2
Российские наемники вторые сутки терроризируют наших у Водяного: что известно
2
"Слуга" в Раде рассматривал голую грудь
Голосов: 18485
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть