Общины Донетчины получат 2,7 млрд грн образовательной субвенции

Наибольшие суммы образовательной субвенции получат бюджеты крупных городов, сообщил советник по вопросам муниципальных финансов и управления Донецкого регионального офиса Программы ULEAD с Европой Сергей Ивахнин.

Мариуполь получит 646,2 млн грн, Краматорск - 305,5 млн грн, Славянск - 195,7 млн грн, и тому подобное.

Наименьшие суммы образовательной субвенции получают малые общины: Андреевская - 8 млн грн, Шахивская - 8,5 млн грн, Удачненская 9,6 млн грн.

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"Размер для каждой общины напрямую зависит от количества учеников в школах. Образовательная субвенция направляется на оплату труда педагогов в школах, спецшколах, специализированных учебных заведениях, детских домах, инклюзивного-ресурсных центрах, учреждениях профтехобразования, где оказывают полное среднее образование и т.д.

Остатки средств по образовательной субвенции на конец бюджетного периода хранятся на счетах местных бюджетов. Их можно использовать в следующем году на обновление материально-технической базы учебных заведений", - подытожил Ивахнин.

В Госбюджете-2021 больше всего планируют увеличить расходы на депутатские нужды, инфраструктуру, культуру, медицину, спорт.