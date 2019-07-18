Общественные организации Хмельницкой области требуют от Разумкова проверить кандидата по 189-му округу

Общественные организации Хмельницкой области обратились к главе политической партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову с просьбой провести проверку появившихся в СМИ фактов причастности Елены Копанчук, кандидата, выдвигаемого партией по 189-му избирательному округу, к деятельности компаний, обвиненных в растрате бюджетных средств и нарушении норм природопользования.

"Мы, члены общественных организаций Хмельницкой области, выражаем беспокойство, что под брендом политической партии "Слуга народа" в парламент баллотируется недостойный кандидат, который позорит имя партии, - говорится в обращении. - Общественные организации Хмельнитчины обращаются к вам, Дмитрий Александрович, с просьбой изучить новые факты о кандидате Елене Копанчук".

В письме представители общественности области ссылаются на заявление Дмитрия Разумкова о целесообразности общественного контроля кандидатов.

"Если мы где-то ошиблись, если мы где-то не получили всю информацию, потому что собрать полные досье, тщательно проверив всех людей, тоже не всегда выходит... Мы ждем от журналистов иобщественности информацию по нашим кандидатам... Если кто-то не достоин быть в списке партии "Слуга народа", то мы его оттуда исключим", - приводятся в письме слова Разумкова.

Напомним, компания "Горнодобывающая компания"Подольские карьеры", руководителем и единственным владельцем которой с 18.04.2016 года является Копанчук Елена Евгеньевна, является фигурантом уголовного дела о присвоение и хищение государственных средств в ПАО"Сумыхимпром", которое с 18.05.2018 года расследует следственное управление ГУНП в Сумской области (уголовное производство №12018200000000103). Речь идет о фиктивных поставках рядом предприятий (в т.ч. компанией "Горнодобывающая компания"Подольские карьеры"Елены Копанчук) известняка на ПАО"Сумыхимпром", хотя фактически сырье закупалось по существенно завышенным ценам через фирму посредника в Российской Федерации.

Кроме того, в расследовании журналистов отмечается, что муж Елены Копанчук - Копанчук Владимир Александрович,является бывшим сотрудником прокуратуры Украины времен Виктора Януковича, который, являясь весьма обеспеченным человеком судился с государством за увеличение пенсии.

Обращение подписали: Хмельницкая областная правозащитная коллегия по работе с правоохранительными, силовыми и фискально-контролирующими органами, Хмельницкий областной комитет содействия реализации положений Конституции Украины, Благотворительная организация"Надежда", ВПГО"Государственная инициатива Яроша в Хмельницкой области",Центр политических процессов "Политком".

Заявление общественных организаций Хмельницкой области к председателю партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову

Заявление общественных организаций Хмельницкой области к председателю партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову

Заявление общественных организаций Хмельницкой области к председателю партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову