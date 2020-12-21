Общаются ли Зеленский с Коломойским

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 315
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2250
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1791
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 540
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1692
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 603
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
5
3
11
12
6
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
В Украине началась акция &quot;Украина без Кучмы&quot;
В Украине началась акция "Украина без Кучмы"
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
На Банковой проходит &quot;захоронение правосудия&quot; - Зеленскому принесли гроб
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
Видео
Все видео
"Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" - Майкл Щур
"Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" - Майкл Щур
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Зеленский со своим помощником развлекались во время рабочего дня
Зеленский со своим помощником развлекались во время рабочего дня
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1026
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1710
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 873
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 324
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5229
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 477
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
понедельник, 21 декабря 2020 09:25

Общаются ли Зеленский с Коломойским

  Комментировать
Общаются ли Зеленский с Коломойским
Обе стороны в своих отношениях ни разу не перешли красных линий. Фото: УНИАН

Конфликта между президентом Владимиром Зеленским и скандальным олигархом Игорем Коломойским нет. Однако и общения между ними нету тоже.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник.

Контакты при необходимости ведут некоторые сотрудники Офиса президента через посредников. Сейчас общения между президентом и бизнесменом нет.

"Насколько я знаю, никто даже трубку не берет", - рассказал первоисточник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты рассказали, как ряд нардепов связанные с Коломойским

Как отметил в беседе с "РБК-Украина" один из давних соратников Зеленского, пока обе стороны в своих отношениях ни разу не перешли красных линий. По его словам, не было ни одного действительно важного для Зеленского голосования, которое было бы сорвано именно по вине нардепов, которые ориентируются на Коломойского.

"Достаточно посмотреть, многое из публично высказанного Игорем Валерьевичем стало практикой? Ответ очевиден. Ничего".

Президент Владимир Зеленский склоняет "Слугу народа" к переформатированию парламентского большинства. В правящей верхушке опасаются, что олигарх Игорь Коломойский может перевести лояльных к нему мажоритарщиков с "Слуги народа" в "За будущее".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Общаются ли Зеленский с Коломойским». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Наш дорогой ребенок" - ученые открыли радиоактивный элемент

Идеальный половой акт должен длиться до 13 минут: интересные факты об оргазме

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 19288
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 8424
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 8029
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 7470
Шестиклассник погиб на снежной горке
Шестиклассник погиб на снежной горке Просмотров: 4572
Политика
Зеленский хочет, чтобы в Украине был "Диснейленд"
Зеленский хочет, чтобы в Украине был "Диснейленд" Просмотров: 108
Журналист Бутусов согласился бесплатно работать советником министра обороны
Журналист Бутусов согласился бесплатно работать советником министра обороны Просмотров: 252
"Кнопкодавство" в Раде: назвали инициативы по борьбе
"Кнопкодавство" в Раде: назвали инициативы по борьбе Просмотров: 81
Кабмин не учел предложения нардепов в Бюджет-2021: Разумков объяснил почему
Кабмин не учел предложения нардепов в Бюджет-2021: Разумков объяснил почему Просмотров: 351
Британское правительство надеется избежать общего локдауну
Британское правительство надеется избежать общего локдауну Просмотров: 99
Больше всего комментируют
7
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
2
Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты
2
Когда пациенты с Covid-19 могут покупать лекарства за свой счет
1
Епифаний объяснил, при каких условиях ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря
Голосов: 18629
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть