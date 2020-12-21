Общаются ли Зеленский с Коломойским

Обе стороны в своих отношениях ни разу не перешли красных линий. Фото: УНИАН

Конфликта между президентом Владимиром Зеленским и скандальным олигархом Игорем Коломойским нет. Однако и общения между ними нету тоже.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник.

Контакты при необходимости ведут некоторые сотрудники Офиса президента через посредников. Сейчас общения между президентом и бизнесменом нет.

"Насколько я знаю, никто даже трубку не берет", - рассказал первоисточник.

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Как отметил в беседе с "РБК-Украина" один из давних соратников Зеленского, пока обе стороны в своих отношениях ни разу не перешли красных линий. По его словам, не было ни одного действительно важного для Зеленского голосования, которое было бы сорвано именно по вине нардепов, которые ориентируются на Коломойского.

"Достаточно посмотреть, многое из публично высказанного Игорем Валерьевичем стало практикой? Ответ очевиден. Ничего".

Президент Владимир Зеленский склоняет "Слугу народа" к переформатированию парламентского большинства. В правящей верхушке опасаются, что олигарх Игорь Коломойский может перевести лояльных к нему мажоритарщиков с "Слуги народа" в "За будущее".