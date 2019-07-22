Обработано более 10.29% протоколов: лидеры неизменны

Центральная избирательная комиссия обработала 10.29% протоколов по многомандатному избирательному округу.
Согласно с этими результатами, 5% барьер для попадания в парламент преодолевают следующие партии:
"Слуга народа" - 41.52%
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12.02%
"Европейская солидарность" - 8,80%
"Батькивщина" - 8,72%
"Голос" - 6,37%
За чертой 5% барьера сейчас находятся:
"Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,68%
"Сила и честь" - 3,54%
"Оппозиционный блок" - 3,20%
"Свобода" - 2,45%
"Украинская стратегия Гройсмана" - 2,24%
"Партия Шария" - 2,05%
Остальные политические силы набирают менее 2% голосов.
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В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.
По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8% ), "Родина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).
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