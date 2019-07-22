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понедельник, 22 июля 2019 02:45

Обработано более 10.29% протоколов: лидеры неизменны

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Обработано более 10.29% протоколов: лидеры неизменны
ЦИК обработала более 10.29% протоколов. Фото: Народна Правда

Центральная избирательная комиссия обработала 10.29% протоколов по многомандатному избирательному округу.

Согласно с этими результатами, 5% барьер для попадания в парламент преодолевают следующие партии:

"Слуга народа" - 41.52%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12.02%

"Европейская солидарность" - 8,80%

"Батькивщина" - 8,72%

"Голос" - 6,37%

За чертой 5% барьера сейчас находятся:

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,68%

"Сила и честь" - 3,54%

"Оппозиционный блок" - 3,20%

"Свобода" - 2,45%

"Украинская стратегия Гройсмана" - 2,24%

"Партия Шария" - 2,05%

Остальные политические силы набирают менее 2% голосов.

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В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8% ), "Родина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).

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