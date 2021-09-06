Обокрали "слугу народа"

Александр Гайду - мажоритарщик. Фото: Facebook.com/gaydu.alexander

В Одессе обокрали народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Гайду. Инцидент произошел на Киевском рынке, из сообщения Telegram-канала Одесса Info.

Неизвестный вытащил из кармана депутата кошелек, в котором было 3,8 тыс. грн, $100, банковская карта и три флешки. Общую сумму ущерба оценили в 6490 грн.

Полиция открыла уголовное производство по статье о краже.

Александр Гайду баллотировался в Верховную Раду по округу в Николаеве. Работает в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики. До депутатства был директором фирмы "Вибо-Транс".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги народа" составили рейтинг министров

В мае народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко обокрали в поезде Одесса - Ковель.