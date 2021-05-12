Нардепа обокрали в поезде

Происшествие произошло в минувший понедельник. Фото: Facebook.com/alexeygoncharenko

Народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко обокрали в поезде Одесса - Ковель.

Преступление случилось в минувший понедельник. Депутат ехал в Ровенскую область. У Гончаренко украли сумку, где были 20 тыс. грн, и банковские карточки.

"Утром, сразу после того, как проснулся, я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги. Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу АТБ в Жмеринке", - рассказал депутат в Facebook

Гончаренко сообщил, что полиция оперативно и профессионально сработала. В течение дня правоохранителям удалось обнаружить злоумышленников, выйти на их след и вернуть карточки.

"Будьте осмотрительнее, чтобы не попадать в подобные ситуации. Береженого Бог бережет", - написал нардеп.

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В мае прошлого года в столице обокрали народного депутата от "Слуга народа" Ольгу Савченко.