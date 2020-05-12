Обворовали автомобиль депутата из "Слуги народа"

Обокрали авто Ольги Савченко. Фото: ЦИК

В Дарницком р-не Киева ограбили народного депутата.

Неизвестные разбили окно в одной из задних дверей Audi Q8, которая принадлежит нардепу из фракции "Слуга народа" Ольге Савченко, сообщили УНН в правоохранительных органах.

Из машины украли ноутбук и флеш-накопитель памяти к нему.

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Савченко обнаружила кражу примерно в 8.30 утра.

СВ Дарницкого УП ГУНП в Киеве начато досудебное расследование.

В Киеве неизвестные похитили 25-летнего мужчину и держали его в заложниках, пока другие злоумышленники обворовывали его дома. Мужчины и его знакомого неизвестные силой посадили в авто, когда они находились на одном из столичных СТО, и вывезли в недострои.