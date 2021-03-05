Обнищание отменяется: "слуга" носит сумку за 2 депутатские зарплаты

Фото: Александр Сенько

Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ирина Аллахвердиева ходит в парламент с сумкой стоимостью $2550 или более 70 тыс. грн. Об этом в Facebook рассказала журналист Анна Стешенко.

В депутата сумочка YSL Niki с осенне-зимней коллекции 2020 года бельгийского модельера Энтони Ваккарелла.

"Похоже, что Niki - один из любимых аксессуаров Аллахвердиевой. С этой же сумкой она ходила в парламент еще пару недель назад и "в мехах".

Кстати, в Раде депутат возглавляет подкомитет по вопросам тарифного и нетарифного регулирования финансового комитета. Правда, за все время работы этого созыва всего 1 раз выступила с парламентской трибуны.

А вот с брендовыми сумками появлялась неоднократно. Например, с D&G Sicily за 1471 евро или 38 981 гривну при средней зарплате нардепа в 40 тысяч в месяц", - пишет журналист.

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Ирина Аллахвердиева шла 116-й в списке "Слуги народа" на внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года.

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк пришла в Верховную Раду 3 февраля в серьгах по цене €3,6 тыс. или более 120 тыс. грн. Что равно 50 минимальным пенсиям.