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вторник, 26 февраля 2019 23:42

Обнародовали список депутатов, которые просили отменить статью о незаконном обогащении

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Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Признанная неконституционной статья обязывала госслужащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей.

Список народных депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого Конституционный суд сегодня признал неконституционной и отменил статью 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение, опубликовала LIGA.net.

Представление подписали 59 депутатов Рады.

Из подписавших представление 23 депутата из "Народного фронта", 11 депутатов из "БПП", 11 из "Видродження", 10 из "Оппоблока", 3 из "Воли народной" и 1 из "Радикальной партии".

Руслан Сольвар, БПП

Андрей Шинкович, БПП

Александр Кирш, Народный фронт

Геннадий Чекита, БПП

Дмитрий Святаш, Видродження

Геннадий Бобов, Видродження

Артем Ильюк, Видродження

Василий Гуляев, Видродження

Олег Кулинич, Видродження

Федор Негой, БПП

Павел Пинзеник, Народный фронт

Ярослав Едаков, Народный фронт

Дмитрий Стеценко, Народный фронт

Константин Павлов, Оппоблок

Дмитрий Колесников, Оппоблок

Андрей Гальченко, Оппоблок

Иван Мирный, Оппоблок

Евгений Балицкий, Оппоблок

Сергей Сажко, Оппоблок

Максим Поляков, Народный фронт

Наталья Королевская, Оппоблок

Татьяна Бахтеева, Оппоблок

Виктор Бондарь, Видродження

Василий Нимченко, Оппоблок

Игорь Шурма, Оппоблок

Станислав Березкин, Воля народа

Антон Киссе, Видродження

Валерий Лунченко, Народный фронт

Игорь Бриченко, Народный фронт

Тарас Креминь, Народный фронт

Федор Бендюженко, Народный фронт

Александр Горбунов, Народный фронт

Николай Княжицкий, Народный фронт

Владислав Данилин, Народный фронт

Олег Крышин, Народный фронт

Борис Козырь, БПП

Дмитрий Андриевский, БПП

Елена Масорина, Народный фронт

Виталий Корчик, Народный фронт

Евгений Дейдей, Народный фронт

Владимир Шкварилюк, Народный фронт

Анатолий Дырив, Народный фронт

Сергей Фаермарк Народный фронт

Роман Заставный, Народный фронт

Юрий Вознюк, Народный фронт

Дмитрий Лубинец, БПП

Вадим Пидберезняк, Народный фронт

Виктор Развадовский, Видродження

Юрий Шаповалов, Видродження

Валерий Писаренко, Видродження

Сергей Мельничук, Радикальная партия

Елена Бойко, Народный фронт

Сергей Мартыняк, Воля народа

Геннадий Ткачук, БПП

Артур Палатный, БПП

Валерий Ищенко, БПП

Олег Великин, БПП

Андрей Шипко, Видродження

Игорь Молоток, Воля народна

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Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжелое предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу.

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