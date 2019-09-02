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понедельник, 02 сентября 2019 12:12

Обмен заключенными: у Зеленского озвучили новые надежды

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Обмен заключенными: у Зеленского озвучили новые надежды
В списке на обмен - 24 украинских моряка. Фото: twitter.com/OgonWatch

Работа по обмену удерживаемыми между Украиной и Россией ведется и есть надежда, что в ближайшее время будут результаты.

Об этом сказал помощник президента Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина".

"Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных.

Могу лишь сказать, что в телефонном разговоре двух президентов (Зеленского и Путина. - Gazeta.ua), сам факт которого я поддерживаю, эта тема обсуждалась. И у меня есть большая надежда, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас", - сказал Ермак.

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На прошлой неделе начали появляться первые сообщения о возможном обмене пленными между Россией и Украиной. В пятницу, 30 августа, некоторые СМИ информировали об окончании обмена, впрочем вроде как освобожденные из российского плена украинцы не прилетели в аэропорт "Киев", как анонсировали ранее.

Позже в Офисе президента и СБУ сообщили, что эта информация не соответствует действительности, а переговоры продолжаются.

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