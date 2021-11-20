Обезоружили, чтобы ликвидировать: скандальный Кива шокировал новым заявлением

Нардеп от "ОПЗЖ" заявил, что власти заказали его физическое устранение. Фото: lb.ua

Одиозный нардеп от прокремлевской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил, что власти заказали его ликвидацию.

По словам Кивы, устранить его должны праворадикалы в обмен на индульгенцию. Об этом сообщает "Телеграф".

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"Сегодня я получил информацию из проверенных источников от оставшихся верными присяге сотрудников правоохранительной системы о том, что власти заказали мое физическое устранение, ликвидацию, которую должны осуществить нациолистические группировки в обмен на индульгенцию и на свободу за ранее совершенные преступления.

Одним из условий моей ликвидации было полное мое разоружение, поэтому министр внутренних дел Денис Монастырский путем нарушения норм законов и морали лишает меня всего ранее полученного оружия, так спешат выполнить данную норму и пункт условий, что даже мое оружие вручают третьим лицам.

С полной ответственностью заявляю, что это личная неприязнь власти, сведение счетов за мою принципиальную позицию, за мои действия. Я никогда не думал о самоубийстве, я слишком дисциплинирован для того, чтобы попадать в несчастные случаи, со мной всегда находятся верные люди, которые готовы помочь в трудную минуту и ​​защитить.

Мы продолжаем борьбу с этим преступным режимом, с этой преступной властью", - заявил Кива в видеообращении.

Министр внутренних дел Денис Монастырский лишил нардепа от "ОПЗЖ" Илью Киву права на наградное оружие, выдаваемое ему в 2015 году. Основание - "его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени украинского государства". 19 ноябряМонастырский наградил двух офицеров-гвардейцев оружием нардепа Ильи Кивы. Оружие получил командир Второго батальона оперативного назначения воинской части 3018 года НГУ, подполковник Сергей Сидорин. В 2014 году он принимал участие в боевых действиях и проходит службу в ООС. Наградный пистолет получил командир Первого батальона оперативного назначения воинской части 3018 года НГУ, подполковник Назарий Ясинский. 17 ноября Илью Киву лишили ученой степени кандидата наук.