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среда, 09 декабря 2020 11:37

Обещания Зеленского по Донбассу: готова ли Украина в дальнейшем работать в рамках "нормандского формата"

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Обещания Зеленского по Донбассу: готова ли Украина в дальнейшем работать в рамках &quot;нормандского формата&quot;
9 декабря 2019-го состоялась встреча "нормандской четверки". Фото: dw.com

Украина готова в дальнейшем работать в рамках "нормандского формата".

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

9 декабря годовщина Парижского саммита лидеров стран "нормандского формата", отмечает делегация.

"Выполнение договоренностей лидеров Н4, как и всего пакета Минских договоренностей, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и восстановления мира на Донбассе".

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Благодаря активизации деятельности ТКГ "стабилизировалась ситуация с безопасностью в зоне конфликта, что, несмотря на продолжение провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, имело следствием существенное уменьшение количества человеческих жертв и разрушений критической инфраструктуры".

В делегации напоминают, что в декабря 2019 года и апреле 2020-го состоялись взаимные обмены пленными, благодаря которым удалось вернуть из плена многих наших соотечественников.

Следующими шагами делегация видит:

- дальнейшее освобождение удерживаемых лиц;

- обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемых лиц;

- открытие и надлежащего функционирования пунктов пропуска через линию разграничения;

- выполнение безопасности условий (разминирование, разведения войск);

- продолжении обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общего согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.

"Украина подтверждает свою готовность и в дальнейшем работать в рамках" нормандского формата "для выполнения достигнутых лидерами четырех стран договоренностей", - говорится в сообщении.

Делегация также призвала Россию "принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украина".

В прошлом году 9 декабря в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". В нем приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрона и Ангела Меркель. Перед саммитом глава украинского государства провел двусторонние переговоры с лидерами Франции и ФРГ. Переговоры в рамках четверки были прерваны для встречи с глазу на глаз Зеленского с Путиным.

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Дата
09
декабря

Зеленский встретился с Путиным

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