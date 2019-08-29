Объявили первого официального кандидата в премьеры

Голосование по назначению правительства запланировано на 16 часов. ФОТО: УНИАН

Политическая партия "Слуга народа" предлагает избрать новым премьер-министром Алексея Гончарука, который сейчас занимает должность заместителя руководителя Офиса президента.

Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает телеканал "Прямой".

Голосование по назначению правительства запланировано на 16 часов. За Кабмин, отмечает медиа, будут голосовать пакетом. Отдельно будут голосовать за министров иностранных дел и обороны.

В Раду уже внесли проект постановления об увольнении правительства Владимира Гройсмана. Его инициаторы - депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Правительство Владимира Гройсмана работает 4-й год. В него вошли 6 вице-премьеров и 16 министров. Руководителя Минздрава тогда не назначили. С июля 2016-го его обязанности исполняет Ульяна Супрун.