ОАСК постановил, что в диссертации Портнова нет плагиата

Портнова освободили от ответственности. Фото: "Эспрессо"

Окружной административный суд Киева отменил вывод Национального агентства по вопросам качества образования об обнаружении плагиата в докторской диссертации бывшего заместителя главы администрации президента Андрея Портнова.

Суд постановил, что Комитет по этике Нацагентства не смог доказать наличие плагиата, сообщает пресс-служба суда.

Нацагентство будто бы не предоставило Портнову возможности дать объяснения и доказать свою невиновность.

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"Также суд учел имеющееся в материалах дела научно-правовое экспертное заключение, где указано, что приведенные в решении Комитета по этике случаи совпадения отдельных текстовых фрагментов диссертационного исследования Андрея Портнова и других источников не является нарушением академической честности в виде академического плагиата", - говорится в сообщении.

Впервые случаи плагиата в диссертации Андрея Портнова Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования обнаружил 12 мая. Ранее Портнова хотели трудоустроить на кафедру конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Но студенты учебного заведения анонсировали протесты, и на следующий день ректор сообщил об отмене решения о найме Портнова.