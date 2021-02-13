ОАЭ являются одним из ключевых партнеров Украины - Зеленский

Он отметил, что страны постепенно движутся "к расширению горизонтов наших отношений благодаря постановке на повестку дня все более амбициозных проектов". Фото: АП

Двусторонние отношения между Украиной и ОАЭ характеризуются как достаточно динамичные, и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию. Эта страна – один из ключевых партнеров Киева на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному агентству ВАМ (Emirates News Agency WAM), сообщает пресс-служба главы государства.

"ОАЭ – один из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке, и наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с Эмиратами. Максимальное углубление и расширение двусторонних отношений с ОАЭ является приоритетом нашей внешней политики", – сказал Зеленский.

Он отметил, что страны постепенно движутся "к расширению горизонтов наших отношений благодаря постановке на повестку дня все более амбициозных проектов".

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"Уже сейчас я могу охарактеризовать отношения между Украиной и ОАЭ как достаточно динамичные, и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию. Свидетельством этого являются экономические показатели, в частности двустороннего товарооборота, состояние договорно-правовой базы (более 30 двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве), культурно-гуманитарное сотрудничество", – добавил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ они будут находиться с официальным визитом 14-15 февраля.