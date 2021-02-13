Зеленский прибыл с визитом в ОАЭ

Результатом визита Зеленского станет углубление сотрудничества между Украиной и ОАЭ. Фото: Скриншот

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Объединенные Арабские Эмираты.

В ОАЭ они будут находиться с официальным визитом 14-15 февраля. Об этом сообщил Офис президента.

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"Эти два дня будут насыщены важными встречами, результатом которых станет углубление сотрудничества между двумя странами и подписание ряда документов", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в ОАЭ проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактум. Первая леди в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ Нуро бинт Мухаммад Аль Каабе, представителями дирекции Дубайской оперы.