О локдауне на 3 недели заговорили и в монобольшинстве

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1386
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 720
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 792
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2502
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 711
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1755
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6606
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 747
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
4
11
4
4
4
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Кто не слышал, тот увидит&quot; - Кличко издал самоироничную книгу своих цитат
"Кто не слышал, тот увидит" - Кличко издал самоироничную книгу своих цитат
Командир с Нацгвардии оказался российским шпионом
Командир с Нацгвардии оказался российским шпионом
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила &quot;активистам&quot;
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила "активистам"
Видео
Все видео
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука
"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 162
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 288
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 108
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 360
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 117
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 18
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
четверг, 26 ноября 2020 15:48

О локдауне на 3 недели заговорили и в монобольшинстве

  Комментировать
О локдауне на 3 недели заговорили и в монобольшинстве
Локдаун - это не более минус 1% ВВП, говорят в парламенте. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Локдаун эффективнее карантина выходного дня. Об этом сказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуга народа" Данил Гетманцев.

"Локдаун на 3 недели придаст максимум до 0,5-0,7 процентов к уже существующему падению ВВП. Это минус к тому минусу, который мы уже имеем. Но не более процента в любом случае.

Это, конечно, плохо. Это больно. Однако, если мы говорим о жизни людей, это уже вопрос не денег. Обсуждать альтернативу жизнь-деньги, даже одной жизни одного украинца и 0,7 процентов ВВП мы не имеем морального права", - цитирует нардепа LB.ua.

Касательно карантина выходного дня, то представитель правящей фракции заявил: "Если мы говорим о разрыве цепочки заражений, то точно эффективнее будет 2 или 3 недели локдауна, чем 2 с перерывом на рабочие. Но правительство - единственный орган, который может и должен принимать решение в такой ситуации".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Как можно скорее" - Аваков выступил за полный локдаун и назвал его срок

"Если у предпринимателей есть долги, они перекредитируются по "5-7-9". С учетом инфляции у них получится нулевая ставка по этим кредитам.

Если говорим о помощи по частичной занятости, при минимальной зарплате, то это уже есть. Вот почему я против карантина выходного дня. Его проблема в том, что мы не можем администрировать льготы, которые предоставляем. Не можем реально проверить, кто работает, а кто нет, в каком объеме.

В этом вопросе с локдауном проще. Президент объявил инициативы по поддержке бизнеса и украинцев в период карантина. Это действительно достаточно большие финансовые программы и если правительство найдет на них средства, то это будет значительная поддержка и бизнесу, и наемным работникам за счет государства. Президент также налоговые долги в 3000 гривен предложил списать", - рассказал нардеп.

11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня.

С 00:00 субботы до 00:00 понедельника работают исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки и ветеринарные аптеки. Развлекательные и торговые центры должны быть закрыты.

С 21 ноября правоохранители и уполномоченные лица имеют право штрафовать за неношение маски в общественных местах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «О локдауне на 3 недели заговорили и в монобольшинстве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Представили Audi бизнес-класса

Актер был голым почти весь фильм

Космическую лабораторию запустили американской ракетой

"За измену академических ценностей" - Кучму лишили звания доктора

Правительство утвердило устав новой военной структуры

"Приключения Алисы в Стране чудес" автор придумал на пикнике

Началась новая миссия на Марсе

Запретили агитацию против власти

Ярослав Мудрый стал киевским князем

Обнаружили целебный источник

Зафиксировали около 38 мм осадков за минуту

Археологи зашли в комнату, куда человек не ступал более 3000 лет

Самое читаемое
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 25093
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 19360
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 12024
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 11376
Дочь Веры Брежневой позировала в топе без бюстгальтера
Дочь Веры Брежневой позировала в топе без бюстгальтера
8
 Просмотров: 6912
Политика
Белорусская оппозиционерка планирует визит в Украину
Белорусская оппозиционерка планирует визит в Украину Просмотров: 45
"Крайняя мера для улучшения ситуации" - у Зеленского отреагировали на заявление Авакова о локдауне
"Крайняя мера для улучшения ситуации" - у Зеленского отреагировали на заявление Авакова о локдауне 1 Просмотров: 126
Йованович может вернуться в Украину. Российским агентам мало не покажется - нардеп
Йованович может вернуться в Украину. Российским агентам мало не покажется - нардеп Просмотров: 198
"Слуги" не будут праздновать новогодний корпоратив
"Слуги" не будут праздновать новогодний корпоратив Просмотров: 36
ЦИК показала список победителей 2-го тура выборов мэров
ЦИК показала список победителей 2-го тура выборов мэров Просмотров: 135
Больше всего комментируют
3
"Мы запретим фашисткую символику" - Лукашенко о бкб-флагах митингующих
1
Посадили в тюрьму женщину, которая хотела продать ребенка за 400 тыс. грн
1
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
1
"Минск не налагает на Украину никаких обязательств", - дипломат
1
Актер в больнице: рассказали детали резонансного крушения Lamborghini под Киевом
Голосов: 18424
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть