О локдауне на 3 недели заговорили и в монобольшинстве

Локдаун - это не более минус 1% ВВП, говорят в парламенте. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Локдаун эффективнее карантина выходного дня. Об этом сказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуга народа" Данил Гетманцев.

"Локдаун на 3 недели придаст максимум до 0,5-0,7 процентов к уже существующему падению ВВП. Это минус к тому минусу, который мы уже имеем. Но не более процента в любом случае.

Это, конечно, плохо. Это больно. Однако, если мы говорим о жизни людей, это уже вопрос не денег. Обсуждать альтернативу жизнь-деньги, даже одной жизни одного украинца и 0,7 процентов ВВП мы не имеем морального права", - цитирует нардепа LB.ua.

Касательно карантина выходного дня, то представитель правящей фракции заявил: "Если мы говорим о разрыве цепочки заражений, то точно эффективнее будет 2 или 3 недели локдауна, чем 2 с перерывом на рабочие. Но правительство - единственный орган, который может и должен принимать решение в такой ситуации".

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"Если у предпринимателей есть долги, они перекредитируются по "5-7-9". С учетом инфляции у них получится нулевая ставка по этим кредитам.

Если говорим о помощи по частичной занятости, при минимальной зарплате, то это уже есть. Вот почему я против карантина выходного дня. Его проблема в том, что мы не можем администрировать льготы, которые предоставляем. Не можем реально проверить, кто работает, а кто нет, в каком объеме.

В этом вопросе с локдауном проще. Президент объявил инициативы по поддержке бизнеса и украинцев в период карантина. Это действительно достаточно большие финансовые программы и если правительство найдет на них средства, то это будет значительная поддержка и бизнесу, и наемным работникам за счет государства. Президент также налоговые долги в 3000 гривен предложил списать", - рассказал нардеп.

11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника работают исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки и ветеринарные аптеки. Развлекательные и торговые центры должны быть закрыты. С 21 ноября правоохранители и уполномоченные лица имеют право штрафовать за неношение маски в общественных местах.