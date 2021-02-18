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четверг, 18 февраля 2021 13:27

Нынешнему Кабмину не стоит уходить в отставку - ОП

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Нынешнему Кабмину не стоит уходить в отставку - ОП
Об отставке правительства в ОП пока не думают. Фото: Кабмин

В Офисе президента Украины не думают, что увольнять Кабмин в настоящее время необходимо.

Но некоторые позиции усилить стоит, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "РБК-Україна".

"Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию", - сказал он.

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Подоляк считает, что нынешнему правительству следует доработать рассеянную отраслевую историю по министерству энергетики и отсутствии министра.

Роспуск Верховной Рады и отставку Кабинета министров готовы поддержать 2/3 украинцев. Также 50% граждан не против нового президента.

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18
февраля

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