Нынешнему Кабмину не стоит уходить в отставку - ОП

В Офисе президента Украины не думают, что увольнять Кабмин в настоящее время необходимо.
Но некоторые позиции усилить стоит, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "РБК-Україна".
"Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию", - сказал он.
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Подоляк считает, что нынешнему правительству следует доработать рассеянную отраслевую историю по министерству энергетики и отсутствии министра.
Роспуск Верховной Рады и отставку Кабинета министров готовы поддержать 2/3 украинцев. Также 50% граждан не против нового президента.
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