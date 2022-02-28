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Спецтема: Напад Росії на Україну

Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко

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Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
НАТО может помочь Украине создать гуманитарный военный воздушный коридор, говорит Александр Сушко, директор Центра мира, конверсий и внешней политики. Фото: facebook.com/osushko

Украина получает помощь от ЕС и США, но есть еще что предлагать и требовать. В частности, наше государство должно просить полное экономическое эмбарго РФ, в комментарии Gazeta.ua рассказал Александр Сушко, директор Центра мира, конверсий и внешней политики.

"Требовать еще есть. Предлагать есть что. Я бы требовал полное экономическое эмбарго России. Или хотя бы в сфере энергетики. Это очень болезненно для потребителей российских энергоресурсов. Но сейчас такой момент, когда можно ставить вопрос о запрете покупки российских энергетических ресурсов. Экспортное эмбарго", – говорит эксперт.

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НАТО может помочь Украине создать гуманитарный военный воздушный коридор, говорит Сушко.

"Следует просить, чтобы НАТО обеспечило над территорией Украины бесполетную зону. Хотя на это они вряд ли пойдут. Это означает угрозу прямого столкновения НАТО с Россией, а соответственно большие риски третьей мировой войны. Также можно требовать создания гуманитарного военного воздушного коридора между Украиной и странами НАТО. Этот коридор должен защищать поставки критических грузов как военных, так и гуманитарных. А также эвакуацию людей, пострадавших и нуждающихся в немедленном вывозе за границу. Коридор должен быть обеспечен военным прикрытием НАТО, что может упростить и срочные оборонные поставки Украине. Я бы это добавил к тому, что уже есть", - рассказывает эксперт.

Западные партнеры Украины не хотят, чтобы война в Украине переросла в столкновение ядерных держав, считает Александр Сушко.

"США исходят из того, что действительно очень не хотели бы, чтобы этот конфликт перерос в столкновение ядерных государств. Этого очень боятся эти страны (США и ЕС. – Gazeta.ua) и их граждане. Это можно понять".

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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