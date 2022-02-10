"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море

Российская Федерация проводит ползучую оккупацию Азовского и Черного моря.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Враг использует временно оккупированный Крым как полигон, написал министр в Facebook.

"Мы наблюдаем и обучение, и накопление оружия в этой связи, отвод и ввод подразделений вооруженных сил РФ, перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" - это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно", - заявил Резников.

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Если не будет совместной реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только он может применить во всем мире, отметил глава Минобороны.

"Наши партнеры показали сильный ответ снабжением оружием.

Ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости", - резюмировал министр.

Автор: navy.mil.gov.ua Российский оккупант перекрыл морские пути

Тем временем командование Военно-Морских сил ВС Украины сообщило, что РФ перекрыла значительную часть морских районов - практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного.

Таким образом, Кремль в очередной раз показал злоупотребление международным правом.

"Указанные действия - очередная угроза суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне", - сообщают.

Перекрывая морские пути, Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

ВМС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защите страны по морскому направлению.

9 февраля СМИ сообщили, что Россия перекрывает Украине Черное и Азовское моря под видом учений. Объявленные маневры должны пройти с 13 по 19 февраля. Враг перекроет возможность отбытия из портов в Бердянске и Мариуполе судов к Черному морю. Шесть десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ прибыли в оккупированный Севастополь.