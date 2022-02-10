"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море

Российская Федерация проводит ползучую оккупацию Азовского и Черного моря.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
Враг использует временно оккупированный Крым как полигон, написал министр в Facebook.
"Мы наблюдаем и обучение, и накопление оружия в этой связи, отвод и ввод подразделений вооруженных сил РФ, перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" - это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно", - заявил Резников.
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Если не будет совместной реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только он может применить во всем мире, отметил глава Минобороны.
"Наши партнеры показали сильный ответ снабжением оружием.
Ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости", - резюмировал министр.
Тем временем командование Военно-Морских сил ВС Украины сообщило, что РФ перекрыла значительную часть морских районов - практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного.
Таким образом, Кремль в очередной раз показал злоупотребление международным правом.
"Указанные действия - очередная угроза суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне", - сообщают.
Перекрывая морские пути, Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.
ВМС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защите страны по морскому направлению.
9 февраля СМИ сообщили, что Россия перекрывает Украине Черное и Азовское моря под видом учений. Объявленные маневры должны пройти с 13 по 19 февраля.
Враг перекроет возможность отбытия из портов в Бердянске и Мариуполе судов к Черному морю.
Шесть десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ прибыли в оккупированный Севастополь.
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