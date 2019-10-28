Новым главой Киевской ОГА стал бизнесмен Чернышев

Предыдущий глава проработал 3 месяца. ФОТО: Facebook-страница Алексей Чернышева

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Бно-Айрияна с должности председателя Киевской областной государственной администрации и назначил нового. Им стал бизнесмен Алексей Чернышев.

Об этом говорится в двух (776, 777) президентских указах.

Чернышев учился в двух украинских вузах (экономика и правоведение), а также, как управлять проектами в США.

В 2012 основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development, которая занималась развитием проектов коммерческой недвижимости и привлечением в Украину иностранных инвестиций. В 2014 основал инвестиционную компанию VI2 Partners.

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20 октября правительство согласовало кандидатуру Чернышева на должность председателя Киевской ОГА. Председатель Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян проработал 3 месяца и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении.