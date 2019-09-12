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четверг, 12 сентября 2019 15:14

Новый закон №1080 исключил несколько инструментов давления на предпринимателей – глава ГНС

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Новый закон №1080 исключил несколько инструментов давления на предпринимателей – глава ГНС
Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта №1080. Фото: Цензор.НЕТ

Принятие закона №1080 – это настоящая победа для предпринимателей, сообщил на своей странице в Facebook глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Главный налоговик отметил, что статья 205 "Фиктивное предпринимательство" наконец была исключена из Уголовного кодекса Украины.

"Эта статья была мощным средством в арсенале недобросовестных налоговиков и силовиков, которые использовали ее для давления на предпринимателей. Но в тоже время она не обеспечивала эффективного механизма борьбы с недобросовестными налогоплательщиками – "фиктарями", – считает Сергей Верланов.

Важным для предпринимателей новшеством налоговик назвал то, что был повышен порог уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

"Другими словами, предприниматели, своевременно не уплатившие налоги в размере до 2 881 500 грн, уже не будут подвергаться немедленному уголовному преследованию со всеми его печальными последствиями. Это первый шаг к тому, чтобы забыть о "масках-шоу", безосновательных обысках, изъятии документов и имущества у предпринимателей", – заявил Верланов.

Он подчеркнул, что это не означает, что новой налоговой службой не будут применяться административные инструменты для обеспечения подлинности начислений налогов.

"Но это будет делаться цивилизованным способом без чрезмерного применения силы", – пообещал глава ГНС.

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