Новый "слуга" принес присягу народного депутата

Санченко был помощником нардепа 8-го созыва от "Самопомощи" Алексея Скрыпника. Фото: citizen-ua-school

Один из организаторов музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко принес присягу народного депутата.

Он зашел в парламент по списку "Слуги народа" на место Ирины Венедиктовой, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований.

"16 января 2020 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Санченко Александра Владимировича, включенного в избирательный список партии "Слуга народа", - заявил спикер Дмитрий Разумков.

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14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой. Ранее президент назначил ее исполняющей обязанности главы ГБР.