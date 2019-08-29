Новый премьер дал первое обещание

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Новый премьер-министр Алексей Гончарук поставил дедлайн в существовании контрабанды в Украине.

"Я рассчитываю, что к концу года мы забудем о контрабанде как системном явлении", - сказал он перед голосованием депутатов за его назначение.

Именно контрабанда "убивает конкуренцию" и не дает "нормально" развиваться бизнесу, сказал он.

По словам Гончарука, между таможенной и пограничной службами уже есть сотрудничество - "дай Бог, с полицией, СБУ также будет еще лучше взаимодействие правительства".

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Верховная Рада назначила новым главой правительства нынешнего заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука. Алексей Гончарук пообещал ипотеку под 12-13% годовых, легализацию игорного бизнеса и открытие рынка земли до 2020-го. Выступил против тезиса о возможном дефолте - призвал не строить "экзотические сценарии", чтобы не отпугивать инвесторов.