Новый парламент впервые провалил голосование

Нардепы на заседании 12 сентября впервые провалили голосование. Фото: Zik

Верховная Рада 9 созыва впервые провалила голосование.

Это произошло на заседании в четверг, 12 сентября. Депутаты не смогли набрать необходимые 226 голосов для утверждения законопроекта №1075 "О внесении изменений в закон "О правопреемстве Украины" 1''об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины". Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает Еспресо.TV.

Как отмечается, документ поддержали лишь 214 парламентариев при 226 минимально необходимых. При этом провальное голосование нардепы поздравили аплодисментами.

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До этого новый парламент принимал все решения, которые ставились на голосование.

Законопроектом №1075 предлагалось отменить действие на территории Украины законодательства СССР и УССР, кроме актов, связанных с получением Украиной независимости и другими важными вопросами (административно-территориальное устройство, государственная граница Украины, международные обязательства), а также организационно- распорядительных и индивидуальных актов. Кроме того, предполагалось ввести временное действие отдельных актов советского периода до 30 сентября 2020 года Жилищного кодекса УССР и Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также до принятию законов Украины, регулирующих соответствующие отношения, отдельных законов, принятых во времена УССР.