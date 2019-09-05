Новый министр обороны назвал приоритеты

 
Ексклюзивы
1/5
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
3 Просмотров: 981
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 918
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 576
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8622
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1197
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1836
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6309
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6354
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1755
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
4
28
15
3
1
Зеленский снова приехал в Раду
Зеленский снова приехал в Раду
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Зеленский внес законопроект об импичменте
Зеленский внес законопроект об импичменте
Видео
Все видео
Гонтарева записала видео с госпиталя в Лондоне
Гонтарева записала видео с госпиталя в Лондоне
Кличко прокомментировал свое увольнение
Кличко прокомментировал свое увольнение
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
Зеленские не позволили снимать их сына на камеру
Зеленские не позволили снимать их сына на камеру
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 918
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29052
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6687
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 сентября 2019
Просмотров: 18
Великі люди
Коли виходжу з відпустки на початку вересня, їдучи зранку на роботу, відчуваю дивну тривогу, яка до вечора в суєті потроху вивітрюється, й не встигаю ...
четверг, 05 сентября 2019 15:48

Новый министр обороны назвал приоритеты

  Комментировать
Новый министр обороны назвал приоритеты
Стандарты НАТО будут реальностью, говорит министр обороны Загороднюк. Фото: Reuters

Новоназначенный министр обороны Андрей Загороднюк надеется, что за время его работы в Кабмине стандарты НАТО в украинской армии станут реальностью.

Об этом чиновник рассказал "Новому времени"

Министр назвал три приоритета.

1. Военнослужащие. Ценность их жизни и уважение к каждому из них. Как на передовой, так и в военных частях.

На практике это означает: улучшение питания, имущественного и медицинского обеспечения, качественное жилье, социальная поддержка, образование и развитие. Это изменение отношений между командирами и подчиненными, офицерами и сержантами. Ценность специалистов и уважение к ним - независимо от званий и должностей. Это также предусматривает изменение системы образования и приведения военных образовательных программ к натовским стандартам.

2. Стандарты НАТО. За последние 5 лет кое-что было сделано, но теперь стандарты лучших армий мира должны стать реальностью. Речь идет о новых установках, новую структуру управления Вооруженными силами, новые подходы к подготовке войск, вооружения и военной техники, имущественного обеспечения, комплектации личным составом, военной инфраструктуры и оборонного планирования.

3. Порядочность. Воровать, как и неэффективно использовать ресурсы армии - преступление. Цель - исключить коррупцию в армии. Это не только о "посадки". Речь идет о прекращении коррупционных проявлений или быстрое и эффективное расследование коррупционных дел, которые возникают.

Министерство не может непосредственно судить коррупционеров, но точно можно сделать так, чтобы эти процессы были прозрачными. И это позволит максимально исключить любую возможность для отдельных должностных лиц повлиять на решение. Нам также необходимо наладить систему контроля, мониторинга и аудита. Это кропотливая работа, но без нее прекратить коррупцию будет невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне начали масштабные учения на оккупированном Донбассе

Андрей Загороднюк работал руководителем проектного офиса реформ Минобороны при министре Степане Полтораке.

Был внештатным советником президента Владимира Зеленского.

29 августа Верховная Рада назначила его министром обороны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новый министр обороны назвал приоритеты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Боксер выбросил в реку золотую олимпийскую медаль

Позволили расправу над сторонниками прежней власти

Украинское правописание приблизили к русскому

Политзаключенного нашли в камере с разрезанным животом

Убитые братья стали первыми русскими святыми

Самое читаемое
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 44398
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 41841
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 25454
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
 Просмотров: 24696
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 20854
Политика
Зеленский хочет заставить аграрных олигархов поделиться бизнесом - Охрименко
Зеленский хочет заставить аграрных олигархов поделиться бизнесом - Охрименко Просмотров: 342
Гонтарева записала видео с госпиталя в Лондоне
Гонтарева записала видео с госпиталя в Лондоне
 Просмотров: 261
Увольнение Кличко: у Вакарчука раскритиковали Зеленского
Увольнение Кличко: у Вакарчука раскритиковали Зеленского Просмотров: 297
НАБУ разъяснило позицию по делу "Роттердам+"
НАБУ разъяснило позицию по делу "Роттердам+" Просмотров: 198
Суд будут просить лишить лицензии NewsOne, который "строил мосты" с Россией
Суд будут просить лишить лицензии NewsOne, который "строил мосты" с Россией Просмотров: 630
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
5
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке
3
Выбрав Зеленского, Украина продолжила мировой тренд на популизм
3
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
Голосов: 10890
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua