Новый министр обороны назвал приоритеты

Стандарты НАТО будут реальностью, говорит министр обороны Загороднюк. Фото: Reuters

Новоназначенный министр обороны Андрей Загороднюк надеется, что за время его работы в Кабмине стандарты НАТО в украинской армии станут реальностью.

Об этом чиновник рассказал "Новому времени"

Министр назвал три приоритета.

1. Военнослужащие. Ценность их жизни и уважение к каждому из них. Как на передовой, так и в военных частях.

На практике это означает: улучшение питания, имущественного и медицинского обеспечения, качественное жилье, социальная поддержка, образование и развитие. Это изменение отношений между командирами и подчиненными, офицерами и сержантами. Ценность специалистов и уважение к ним - независимо от званий и должностей. Это также предусматривает изменение системы образования и приведения военных образовательных программ к натовским стандартам.

2. Стандарты НАТО. За последние 5 лет кое-что было сделано, но теперь стандарты лучших армий мира должны стать реальностью. Речь идет о новых установках, новую структуру управления Вооруженными силами, новые подходы к подготовке войск, вооружения и военной техники, имущественного обеспечения, комплектации личным составом, военной инфраструктуры и оборонного планирования.

3. Порядочность. Воровать, как и неэффективно использовать ресурсы армии - преступление. Цель - исключить коррупцию в армии. Это не только о "посадки". Речь идет о прекращении коррупционных проявлений или быстрое и эффективное расследование коррупционных дел, которые возникают.

Министерство не может непосредственно судить коррупционеров, но точно можно сделать так, чтобы эти процессы были прозрачными. И это позволит максимально исключить любую возможность для отдельных должностных лиц повлиять на решение. Нам также необходимо наладить систему контроля, мониторинга и аудита. Это кропотливая работа, но без нее прекратить коррупцию будет невозможно.

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Андрей Загороднюк работал руководителем проектного офиса реформ Минобороны при министре Степане Полтораке. Был внештатным советником президента Владимира Зеленского. 29 августа Верховная Рада назначила его министром обороны.