Новый Кабмин: Супрун назвала условие своей работы в МОЗ

"Каждый бы остался на своем посту". ФОТО: "Укринформ"

Каждый член правительства продолжит свою работу в Кабмине, если у него будет возможность и в дальнейшем проводить реформы.

Такое мнение журналистам высказала исполняющая обязанности министерки здравоохранения Ульяна Супрун.

"Если бы были такие возможности, чтобы своя команда, поддержка финансовая и политическая, чтобы трансформация дальше происходила - я думаю, что каждый остался бы на своем посту и дальше работал".

Впрочем по ее мнению, у многих будущих нардепов и Офиса президента нет понимания ситуации в медицинской сфере - "они видят, что многие журналисты показывают - и это не всегда позитив".

"Я думаю, что мы все ждем до 29-го (29 августа состоится первое заседание Рады - Gazeta.ua) - посмотреть, что будет происходить. Президент будет выступать - это покажет нам путь, направление, вектор страны и этой Верховной Рады. Возможно будет даже представления премьер-министра - увидим. А тогда уже будет представление правительства", - сказала Супрун.

"Это выбор премьер-министра и коалиции или партии - теперь однопартийная система в стране - это будет их решение (будет ли она работать в дальнейшем - Gazeta.ua), а не мое личное".

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