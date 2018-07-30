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понедельник, 30 июля 2018 17:27

Новый год в последние годы отмечаю в компании Медведчука - Шуфрич

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Новый год в последние годы отмечаю в компании Медведчука - Шуфрич

Почему Нестор Шуфрич не называет Россию государством-агрессором, какие отношения связываю его с Виктором Медведчуком, как управлял страной Янукович и вернется ли Онищенко в Украину, народный депутат рассказал в интервью ТСН.

Член партии "За життя", народный депутат Украины Нестор Шуфрич — мастер спорта по стрельбе из лука. Его неоднократно видели в компании спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктора Медведчука.

"Согласно с его оценкой, с Россией лучше сотрудничать. Позиция Виктора: с Россией должны быть прагматичные дружественные отношения. Влияет ли его личное отношение к Путину и Путина к нему? Безусловно, влияет", — сказал Шуфрич.

Отвечая на вопрос, задает ли Медведчук президенту РФ вопросы о присутствии российских войск на Донбассе, Шуфрич сказал, что об этом не знает.

"Зачем обвинять человека, с которым ты хочешь решить вопросы рады своей страны, если это обвинение не даст никаких результатов? Я не знаком с Путиным лично", — добавил он.

То, что Медведчук и Путин имеют близкие кумовские отношения, Шуфрич называет "здоровым мужским раскладом".

И сам он занимает ту позицию, которая, по его словам, соответствует интересам Украины. Называть Россию агрессором нардеп отказался.

Комментируя информацию о семейном отдыхе в Крыму, народный избранник рассказал забавный случай, произошедший на даче Горбачева.

"Все боялись тогда отдыхать на той даче, ведь каждый, кто там был, потом уходил в отставку. А он (Медведчук — Ред.) не ушел", — рассказал нардеп. Новый год Нестор Иванович несколько лет кряду встречает в компании экс-главы Администрации президента Кучмы.

По словам народного избранника, к Юлии Тимошенко он всегда относился с большим уважением.

"Это человек, который умеет бороться, самый сложный политический оппонент", — отметил Шуфрич.

Что касается беглого экс-президента Януковича, то он, по словам Шуфрича, "в караоке пел лучше, чем управлял страной".

Отвечая на вопрос, вернется ли беглый нардеп Онищенко в Украину, Шуфрич дал утвердительный ответ.

"Абсолютно убежден. К нему в Испанию я не летаю, но с женитьбой и рождением сына поздравил", — уточнил народный депутат.

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Дата
30
июля

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