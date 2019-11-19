Новый глава "Укравтодора" работал советником Кличко

Сегодня, 19 ноября, официально представили нового главу "Укравтодора". Им стал народный депутат от "Слуги народа" Александр Кубраков.
На прошлой неделе стало он стал победителем конкурса на эту должность, пишет РБК-Украина.
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Известно, что с 2014 года работал советником киевского мэра Виталия Кличко по IT-технологий. Был экспертом Офиса эффективного регулирования, который возглавлял нынешний премьер-министр Алексей Гончарук.
Депутат Веръовной Рады от партии Слуга народа Александр Кубраков стал новым главой Укравтодора. В Кабмине признали его победу на конкурсе на должность. В правительстве подчеркивают, что Кубраков первоочередной своей задачей определил полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК Автомобильные дороги Украины. Также он планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.
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