Новый глава ГФС подлежит люстрации – народный депутат

Новый глава налоговой подлежит люстрации, заявила народный депутат. Фото: Facebook/ДФСУ

Новый глава Государственной фискальной службы Алексей Любченко подпадает под люстрацию.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Голос" Юлия Клименко, пишет "Інтерфакс-Украина".

"Только что назначенный глава ГФС Алексей Любченко подпадает под люстрацию в соответствии с 3-ей частью первой статьи закона "Об очищении власти", – написала депутат на своей странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство разрешило назначить председателя Государственной налоговой службы без конкурса

По сообщению пресс-службы "Голоса", Клименко напомнила, что закон распространяется на лиц, которые занимали совокупно не менее одного года должность в период с 25 февраля 2010-го по 22 февраля 2014 года.

Алексей Любченко был заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины с 9 сентября 2009-го до 16 июня 2011 года.

Таким образом, Любченко занимал эту должность "более одного года в период с 25.02.10 до 22.02.14 г.".

Кабинет министров назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы вместо Сергея Верланова.