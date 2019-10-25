Новый глава ЦИК прокомментировал возможность выборов на оккупированном Донбассе

Проведение местных выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей в настоящее время невозможно.

Об этом в интервью журналу "Фокус" заявил новый председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко. Именно ЦИК занимается организацией выборов.

"Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, сейчас - нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести", - сказал он.

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Кроме безопасности вопрос, необходимо законодательно урегулировать вопрос выборов, указывает Диденко.

"У нас действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях, в котором четко сказано - выборы на оккупированных территориях не проводят.

Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, надо принять другой закон ".

Упомянутый закон действует в Украине с апреля 2014.