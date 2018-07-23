Новые руководители в ГБР — кто они?

Знакомство с первыми 5 кандидатами в руководители территориальных подразделений ГБР. Фото: 5 канал

После того, как в СМИ появились фамилии руководителей территориальных подразделений ГБР, отобранных конкурсной комиссией новосозданного ведомства, в Украине развернулась дискуссия о том, насколько достойны эти люди занять свои посты. Мы решили разобраться, за какие заслуги конкурсная комиссия отобрала именно этих кандидатов. Сегодняшний материал — о первых пяти из них. Знакомьтесь.

Директор территориального управления в городе Киеве Руслан Марчук.

"С 2003 года я работаю на практических должностях в органах внутренних дел. Видя несовершенство процессов и зная, что сейчас создаются новые правоохранительные структуры для более эффективного противодействия преступности, я принял решение попробовать свои силы в Госбюро расследований. Думаю, это тот самый орган, который сможет эффективно и качественно бороться с современной преступностью", – заявил Марчук на собеседовании с представителями отборочной комиссии.

Руслан Марчук принимал непосредственное участие в раскрытии ряда резонансных преступлений. Так, в марте 2018 года в ходе спецоперации под его руководством в Одессе был задержан сотрудник Государственной миграционной службы за организацию преступных "схем" по получению гражданства Украины. В конце того же месяца на взятке были задержаны двое должностных лиц "Укрзализныци".

Помимо этого, в начале апреля 2018 года департамент Марчука при его непосредственном участии разоблачил 18 человек, подозреваемых в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Получил "зеленую метку" от Автомайдана — как специалист, не имеющий негативной репутации.

Руководитель первого управления организации досудебных расследований Евгений Шевцов. Сотрудник Национальной полиции, что называется, "от земли" — опер. Принимал активное участие в самом резонансном деле 2018 года — расследовании фактов коррупции в украинском футболе. Напомним, что во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий была собрана доказательная база в отношении участников и организаторов 5-ти преступных групп и 35 футбольных клубов, причастных к организации и участии в футбольных матчах с "фиксированным результатом".

Кроме того, Шевцов отличился при раскрытии убийства главы правления и основателя страховой компании экс-начальником СБУ по Фастовскому району Киевской области.

Руководитель управления внутреннего Богдан Чобиток ранее работал в управлении "К" СБУ. Там он принимал активное участие в расследовании фактов коррупции в ГФС и правоохранительных органах. В немалой степени, благодаря его усилиям, за взятки были задержаны несколько высокопоставленных чиновников.

В частности, это глава подразделения ГУ ГФС в Винницкой области, требовавший от предпринимателя 500 тысяч гривен. Другой эпизод — задержание заместителя начальника ГУ ГФС в Сумской области и главного ревизора этого же ведомства за вымогательство взятки с частного предпринимателя в размере 60 тысяч гривен. И, наконец, задержание начальника одного из райотделов полиции в Одесской области — за систематическое взяточничество. Чобиток был одним из тех, кто готовил все эти дела.

Последнее место работы директора территориального управления в Хмельницком Сергея Палатова — заместитель начальника отдела борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров межрегионального оперативного управления Офиса больших налогоплательщиков ГФС. С его приходом на эту должность значительно увеличилось количество уголовных дел, переданных отделом в суды. В первом полугодии текущего года таких дел было уже 15, что вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Так, во Львовской области была ликвидирована незаконная сеть АЗС, в результате чего налоговики изъяли три автозаправочных комплекса и более 19,3 тонны дизельного топлива. Всего изъяты ТМЦ ориентировочной стоимостью 880 тыс. грн, в т.ч. подакцизных товаров - стоимостью 580 тыс. грн.

В Одесской области ведомство изъяло из незаконного оборота подакцизные товары на общую сумму 25 млн грн, среди которых почти полмиллиона табачных изделий на сумму 10 млн грн, ликеро-водочные изделия на сумму 410 тыс. грн и спирт, общая стоимость которого составляет 9 млн грн.

Палатов также получил "зеленую метку" от экспертов "Автомайдана" как человек, не имеющий негативной репутации.

Директор территориального управления во Львове Николай Друзюк возглавлял Радеховскую местную прокуратуру во Львовской области. За время его работы в этой должности прокуратура завершила ряд резонансных дел, связанных с коррупцией. Только в первом полугодии 2018 года 20 таких дел было передано в суды.

Кроме того, прокуратура задержала злоумышленника, который систематически воровал компьютерную технику из школ и больниц. Была также задержана банда, состоявшая из граждан Азербайджана, совершившая ряд разбойных нападений на предпринимателей Львовской области.

Как видим, каждому из пяти перечисленных руководителей подразделений было, что предъявить конкурсной комиссии. А, следовательно, разговоры о том, что их назначили на должности в ГБР "за красивые глаза" — не более, чем досужие вымыслы.