Новые поставки индийской вакцины ожидаются в апреле - МОЗ

Поставки вакцины из Индии возобновятся в апреле - Степанов. Фото: Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что задержка в доставке в Украину из Индии вакцины против Covid-19 не затянется надолго.

"Мы видим, что есть соответствующая проблема, и отслеживаем те политические процессы, которые происходят в Индии, о том, что они придержали (вакцины) всем без исключения. Но я думаю, что эта задержка не будет слишком продолжительной. Мне кажется, что все же где-то в начале апреля мы должны получить разрешение и ... начать получать. Я оптимистично на это смотрю ", - Степанов сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

В связи с ростом заболеваемости Индия приостановила экспорт вакцины против коронавируса разработки Oxford / AstraZeneca - с целью удовлетворения внутреннего спроса на препарат.

Степанов заявил, что Украина использует все возможности для получения от правительства Индии разрешения на экспорт вакцины.

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В Украине трудный период пандемии коронавируса будет до середины апреля.