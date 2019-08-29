Новые народные депутаты приняли присягу

Автор: facebook.com/sluganarodu.official В Верховной Раде ІХ созыва 424 народных депутата

Народные депутаты Верховной Рады ІХ созыва приняли присягу народу Украины.

Текст присяги традиционно зачитал самый старший парламентарий - 78-летний Юлий Иоффе, который в парламенте представляет "Оппозиционную платформу - За життя".

После того, как народные депутаты приняли присягу, прозвучал духовный гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни".

Председательствующий Андрей Парубий пригласил новоизбранных парламентариев подписать текст присяги. После этого они получат удостоверение народного депутата, нагрудный знак и карточку для голосования.

Парубий объявил перерыв до 13:00 - тогда начнется первая сессия Верховной Рады IX созыва.

В Верховной Раде ІХ созыва зарегистрировали 424 народных депутата. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест заняли самовыдвиженцы.